В Сочи на торги выставили сады Россельхозакадемии за 464 млн рублей

В Сочи на торги выставили четыре сада государственного унитарного предприятия (ГУП) «Центральное» Россельхозакадемии. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, общая стоимость лотов составила 464,1 млн руб.

Всего на аукцион выставили два косточковых сада в селе Эсто-Садок, общей площадью 4,9 га, орехово-фруктовый сад площадью 1,5 га и семечковый сад площадью 4,4 га в селе Медовеевка Адлерского района. Дата проведения торгов назначена на 17 февраля 2023 года. Ранее аукцион, назначенный на 9 декабря текущего года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

ГУП ОНО «Центральное» Россельхозакадемии признали несостоятельным в мае 2016 года. Сумма требований кредиторов составила 13,7 млн руб., согласно отчету арбитражного управляющего.

По данным «Спарк-Интерфакс», ГУП ОНО «Центральное» Россельхозакадемии было зарегистрировано в 1992 году в Сочи. Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений является основным видом деятельности предприятия. Организация принадлежит Российской академии наук (РАН).

Анастасия Донскова

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