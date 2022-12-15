Заработал первый в Волгоградской области «Добро.Центр»

В Михайловке Волгоградской области начал работу первый «Добро.Центр». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, специалисты учреждения будут оказывать поддержку активистам, фондам и авторам проектов, обучать волонтеров и организаторов добровольчества, разрабатывать программы корпоративной социальной ответственности.

В этом году ассоциация волонтерских центров объявила о начале приема заявок на получение статуса социальной франшизы «Добро.Центр». От Волгоградской области заявки подали 30 организаций, одобрены 14 из них. С двумя учреждениями подписаны соглашения об открытии.

Марина Ковалева