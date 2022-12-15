Российскую часть My.Games выделят в отдельную компанию

Управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава выделит российскую часть принадлежащего ему игрового холдинга My.Games в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment. Она будет заниматься издательством игр в России, включая текущие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков. My.Games по завершении реструктуризации прекратит свою деятельность в РФ. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба издателя. Процесс реструктуризации, по данным пресс-службы, займет несколько месяцев.

Astrum Entertainment сохранит все текущие команды, вовлеченные в работу с изданием проектов в России. Компания войдет в совместное предприятие (СП) с игровой компанией Innova, которая специализируется на локализации и оперировании ПК-игр на территории России. Innova станет контролирующим и управляющим лицом созданного СП. My.Games сфокусируется на международном развитии бизнеса, продолжив заниматься разработкой и издательством игр на рынках по всему миру.

My.Games имеет собственный игровой магазин, а также занимается разработкой и дистрибуцией видеоигр через магазины мобильных приложений. Среди проектов — Hustle Castle, War Robots, Left to Survive и др. Всего в портфеле My.Games, по словам представителя компании, более 70 собственных проектов. По итогам 2021 года выручка компании составила 43,8 млрд руб. (рост 10,5% год к году), следует из отчетности VK.

В октябре VK продала My.Games Александру Чачаве. После этого холдинг перевел часть проектов холдинга на кипрскую структуру, чтобы их не удалили из зарубежных игровых магазинов. Проблемы с лицензиями от разработчиков начались после начала военной операции России на Украине.

Подробнее о проблемах с игровыми лицензиями My.Games — в материале «Ъ» «''Американский папаша'' едет домой».

Эрдни Кагалтынов