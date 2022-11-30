«Американский папаша» едет домой

Игровой холдинг My.Games, который VK в октябре продала управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве, может продать часть мобильных игр, зависящих от лицензий зарубежных компаний. Часть проектов My.Games уже перевела на кипрскую структуру, чтобы их не удалили из зарубежных магазинов мобильных приложений. В дальнейшем российские разработчики игр не смогут получать лицензии американских правообладателей, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” в крупной русскоязычной игровой студии рассказал “Ъ”, что холдинг My.Games ищет покупателей на часть своего каталога мобильных игр. По его словам, речь идет, в частности, об игре «American Dad. Apocalypse Soon» по мультсериалу «Американский папаша» телеканала Fox: «Проблема в продлении лицензии Fox». О планах My.Games продать игру знает и другой источник “Ъ” в индустрии. Сейчас российские пользователи не могут скачать «American Dad. Apocalypse Soon» в AppStore и Google Play. В сообществе игры во «ВКонтакте» сказано, что она недоступна из России и Белоруссии с 31 июля, а поддержка проекта приостановлена. В My.Games от комментариев отказались.

My.Games имеет собственный игровой магазин, а также занимается разработкой и дистрибуцией видеоигр через магазины мобильных приложений. Среди проектов — Hustle Castle, War Robots, Left to Survive и др. Всего в портфеле My.Games, по словам представителя компании, более 70 собственных проектов. По итогам 2021 года выручка компании составила 43,8 млрд руб. (рост 10,5% год к году), следует из отчетности VK.

VK стала искать покупателя на My.Games уже через несколько недель после начала военных действий на Украине, так как санкции могли осложнить разработку и дистрибуцию игр (см. “Ъ” от 21 марта). Однако о продаже холдинга за $642 млн было объявлено только в октябре. По данным «СПАРК-Интерфакс», головное юрлицо холдинга, ООО «Май Геймз», еще принадлежит VK, в My.Games уточнили, что процесс передачи актива не завершен.

Между тем у ряда мобильных игр My.Games, в частности, у Hustle Castle, War Robots и еще 12 проектов, уже сменился издатель в магазинах приложений AppStore и Google Play: им стала Upwake.me, зарегистрированная на Кипре в апреле. У Upwake.me два идентичных сайта, в зоне .in и в зоне .me. На первом говорится, что офисы компании расположены в Амстердаме (Голландия), Лимассоле (Кипр) и Дубае (ОАЭ), при этом домен Upwake.in, по данным whois, зарегистрирован на лицо из казахстанского Алматы. Собеседник “Ъ” в игровой индустрии предполагает, что смена издателя была нужна, чтобы продолжить продажу продуктов в AppStore и Google Play.

Fox владеет правами на мультсериал, на основе которого My.Games разработала игру, соответственно, компании нужна лицензия на переработку оригинального произведения, объясняет юрисконсульт практики интеллектуальной собственности ЭБР Спартак Хулхачиев: «Если ее не продлят, разработка игры будет неправомерной». Сейчас для российских компаний, чьи продукты зависят от лицензий зарубежных правообладателей, не остается другого выхода, кроме продажи активов зарубежному издателю, считает независимый эксперт Вячеслав Макаров: «В целом западные компании склонны соблюдать санкции избыточно, российский рынок для них — далеко не ключевой, они не хотят рисковать». Отношение к зарубежным компаниям с российскими выходцами лучше, отмечает он, «но и в этом случае решение о продлении лицензии далеко не гарантировано».

Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников полагает, что в дальнейшем My.Games вернется к инвестициям в проекты, в том числе в зарубежные игровые студии, но без собственного магазина: «Смысла развивать его на глобальном рынке нет — там уже высокая конкуренция, на такую борьбу не хватит средств».

Никита Королев, Юрий Литвиненко