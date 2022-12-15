Донские депутаты предлагают перенести памятник Екатерине II из Одессы в Ростов-на-Дону

Об инициативе переноса демонтированного памятника императрице Екатерине II из Одессы в Ростов-на-Дону сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Donland.ru Фото: Donland.ru

По информации властей региона, речь о данной инициативе зашла на очередном заседании донского Заксобрания. Депутат Сергей Косинов уверен, что жители области поддержат ее, в том числе, финансово. Губернатор Василий Голубев также высказался положительно о возможности переноса.

«Я считаю, что это будет правильно. Великая Екатерина всё-таки великая! После Петра точно – вторая», — цитирует пресс-служба главу региона.

Власти Одессы решили демонтировать памятник императрице, основавшей город, из-за того, что объект неоднократно подвергался вандализму. Скульптурную композицию установили на Катерининской площади Одессы в 1900 году.

Анастасия Назарова