В Краснодарском крае с нового года автошколы поднимут цены в среднем на 25%

Кубанские автошколы повысят стоимость обучения в следующем году на 15-30%.

«На фоне роста цен на бензин, запчасти и удорожания аренды помещения повышается стоимость обучения. При этом количество желающих получить водительское удостоверение не уменьшается. Последние три года тенденция роста стоимости обучения не показывает динамики падения количества учеников автошколы», - сообщил «Ъ-Кубань» на условиях анонимности владелец автошкол в Гулькевичах и Кропоткине.

По его словам, в Кропоткине стоимость поднимется в феврале с 42 тыс. руб. до 45 тыс. руб. и в апреле-мае с 45 тыс. руб. до 48 тыс. руб. В Гулькевичах в феврале обучение в автошколе подорожает с 40 тыс. руб. до 43 тыс. руб. в феврале и с 43 тыс. руб. до 46 тыс. руб. в апреле-мае.

Обучение на категорию «B» в Краснодаре в январе подорожает на 20-30% с 48 тыс. руб. до 55–58 тыс. руб., выяснил «93.ru». По данным издания, во многих автошколах можно «забронировать» место, так что если вы собираетесь пойти учиться после Нового года, то уже сейчас можете за небольшую стоимость оставить за собой эту возможность по действующей цене.

Альбина Баразгова

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