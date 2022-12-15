Госдума упразднила возрастную маркировку от 0+ до 16+ для книг и произведений искусства

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отмене обязательной возрастной маркировки от 0+ до 16+ для книг и произведений искусства. Книги, включенные в программы общего образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей (за исключением категории «18+»).

Закон устанавливает, что обязательной остается только маркировка «18+». Применять промежуточную маркировку можно по своему усмотрению «любым доступным способом». Например, предлагается использовать такие общие формулировки как «для семейного чтения», «для дошкольников», «для детей среднего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» или другие.

Правило распространяется на произведения литературы и искусства, на работу музеев, выставочных залов, дома и дворцы культуры, клубы, парки культуры и отдыха, библиотеки, архивы, театры, концертные организации, цирки и другие организации культуры.

Кроме того, из-под действия закона выводятся основные религиозные тексты традиционных для РФ религий. В прокатном удостоверении на фильмы должна содержаться информация о запрете распространения среди детей.

Законопроект был принят в первом чтении еще в декабре 2019 года. В январе 2021-го президент Владимир Путин рекомендовал депутатам изменить правила возрастной маркировки. Незадолго до этого ему пожаловались, что действующая система мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Как рассказывала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, из-за закона магазины могут получить штраф за продажу школьникам «Тихого Дона» и «Ромео и Джульетты» с маркировками 18+ и 16+ соответственно.

Леонид Уварчев