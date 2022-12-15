«Лукойл» получит участок нефти на Таймыре за 5 млрд рублей – в 200 раз дороже стартового платежа

Лицензия на освоение Ладугетского участка углеводородов на Таймыре продана на аукционе за 5,041 млрд руб. – по цене в 207 раз превышающей стартовый платеж (24,4 млн руб.), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды РФ. Победителем стало входящее в «Лукойл» ООО «Лукойл – Западная Сибирь».

В торгах приняли участие еще три компании: ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз», ООО «Красноярская нефтегазовая компания» и ПАО «Нефтяная компания “Роснефть”». Аукцион завершился на 278 шаге.

Лицензия включает право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, предоставляется на 27 лет.

По информации Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, площадь Ладугетского участка – 1,57 млн кв. км. Его прогнозные ресурсы составляют: по нефти D1 и D2 – 15 и 2,2 млн тонн соответственно, по газу D1 и D2 – 66 и 11,8 млрд куб. м, по конденсату D1 – 2 млн тонн. На Государственном балансе запасы углеводородов не числятся.

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Дарья Решетникова