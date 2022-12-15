«Молодые клиенты ценят интересные коллаборации»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какая марка заняла первое место и почему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Хороший материал выпустил The Business of Fashion о том, какие бренды больше всего ценит поколение Z — те, кому сейчас от 12 до 25 лет.

Среди лидеров Gucci, и, как считают эксперты, большую роль тут сыграли модные коллаборации вроде партнерства с игровой онлайн-платформой Roblox, которую команда во главе с уже бывшим креативным директором Gucci Алессандро Микеле реализовала в 2021 году.

Вообще, чтобы узнать вкусы, The Business of Fashion опросил около тысячи представителей поколения Z. Вопрос был простой — нужно было назвать свой самый любимый бренд. Gucci занял второе место по количеству голосов, первое у Nike. Что любопытно, Gucci вообще оказался единственным люксовым брендом в топ-10. После него Adidas, H&M, Zara и Levi’s. Причем уже упомянутый Nike лидирует относительно остальных с огромным отрывом.

Согласно исследованию, ценят молодые клиенты эту компанию за интересные коллаборации, оригинальный дизайн, отзывающиеся в их умах и сердцах маркетинговые кампании и приятную ценовую политику. Вообще, 66% опрошенных указали цену как определяющий фактор в выборе бренда. За нею следуют стиль и ответственное отношение к экологии.