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Коммерсантъ FM
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Школы Тюмени перевели на дистант из-за ухудшения эпидобстановки

Все школы Тюмени с 15 по 23 декабря перейдут на дистанционный режим обучения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Учреждения дополнительного образования должны либо перейти на дистант, либо приостановить работу. Соответствующее решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

По данным тюменского управления Роспотребнадзора, в регионе уже несколько недель ухудшается эпидобстановка по ОРВИ и гриппу. Так, за прошедшую неделю, с 5 по 11 декабря, рост заболеваемости инфекциями составил 39%, что выше недельного эпидпорога на 40%.

Напомним, обстановка с ОРВИ и гриппом ухудшается по всей России, из-за чего регионы начинают вводить ограничения. Так, в Санкт-Петербурге вернули масочный режим в медицинских и социальных учреждениях, а также запретили плановую госпитализацию детей. В Астрахани перевели все школы на дистанционное обучение на десять дней.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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