В Удмуртии в закон о тишине внесли издаваемые животными шумы

В Удмуртии в двух чтениях приняли законопроект, вносящий изменения в ст. 2 закона об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики. В частности, в перечень факторов, нарушающих тишину, включили шум, издаваемый животными. Соответствующие изменения сегодня, 15 декабря, приняли депутаты госсовета региона в рамках сессии.
Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ
Так, нарушением станет лай, вой или другой шум, издаваемый животным, в период с 22:00 до 8:00 с понедельника по пятницу, а также с 23:00 до 9:00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.