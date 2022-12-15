В Удмуртии в закон о тишине внесли издаваемые животными шумы

В Удмуртии в двух чтениях приняли законопроект, вносящий изменения в ст. 2 закона об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики. В частности, в перечень факторов, нарушающих тишину, включили шум, издаваемый животными. Соответствующие изменения сегодня, 15 декабря, приняли депутаты госсовета региона в рамках сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Так, нарушением станет лай, вой или другой шум, издаваемый животным, в период с 22:00 до 8:00 с понедельника по пятницу, а также с 23:00 до 9:00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.