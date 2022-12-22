Достижения ЛУКОЙЛа связаны не только с передовыми технологиями и качественными ресурсами, но и прежде всего с профессионализмом команды. Компания активно участвует в развитии системы подготовки кадров на территориях своего присутствия. Пермский политех — основной партнер в стратегически важном регионе, где выстроена вся нефтяная вертикаль ЛУКОЙЛа: от скважины до заправки. Уже в следующем году филиал ведущего инженерного вуза откроется на родине ЛУКОЙЛа — в городе Когалыме.

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Одной из наиболее заметных тенденций на рынке труда в нефтегазовой отрасли является дефицит высококвалифицированных профильных специалистов для работы на современных производствах. По оценке крупнейшего российского портала по подбору персонала hh.ru, почти в 60% предприятий отмечают, что нанимать сотрудников стало сложнее, в первую очередь из-за их низкого уровня подготовки.

Воспитать кадры

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Очевидным решением этой проблемы для компаний—лидеров отрасли стало создание системы профессионального обучения будущих специалистов с их последующим привлечением в штат. Так, например, ЛУКОЙЛ в 2023 году планирует открыть новый образовательный центр для подготовки инженеров — филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), с которым ЛУКОЙЛ связывает многолетнее сотрудничество. Проект по строительству образовательного центра реализуется в рамках соглашения между Министерством науки и высшего образования РФ, ПНИПУ, ПАО «ЛУКОЙЛ», правительством Югры и правительством Пермского края.

Новый образовательный центр, расположенный на площади более чем 65 тыс. кв. м, рассчитан на 380 обучающихся и будет включать два общежития, общественно-образовательный, учебный, а также лабораторный корпус ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», в котором можно будет заниматься научной работой совместно с нефтяниками ЛУКОЙЛа.

Мнение эксперта Артур Шамилов, глава совета директоров агентства по подбору персонала Top Contact: — Дуальное образование, когда человек получает одновременно теоретические и практические навыки, работает в максимально приближенных или реальных условиях и применяет полученные знания, является наиболее эффективной методикой. Все больше крупных промышленных компаний строят учебные центры для подготовки кадров рядом с производственными площадками. И в перспективе их число будет расти, так как есть реальный дефицит качественных кадров инженерно-технических специальностей, особенно на фоне ухода западных специалистов.

Для комфортного обучения и внеурочной работы студентов предусмотрено строительство библиотеки, зоны для коворкинга, актового и конференц-залов. На территории кампуса планируется оборудовать спортивные площадки, арт-пространства и ландшафтный парк. У учащихся будет даже своя форма (повседневная, парадная) с фирменной символикой Образовательного центра.

От теории сразу к практике

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Ключевым отличием образовательного процесса в филиале Пермского политеха станет практикоориентированное обучение. Подготовка кадров будет идти по четырем направлениям: «нефтегазовое дело», «прикладная геология» и «нефтегазовые техника и технологии». В перспективе количество направлений подготовки будет расширено.

Привлекать абитуриентов из различных регионов планируется в том числе за счет организации школьных олимпиад. Причем если раньше они проводились только на региональном уровне Пермского края, то по инициативе структур ЛУКОЙЛа и при поддержке министерства образования и науки Пермского края сейчас в них могут принять участие и школьники, планирующие поступление в ПНИПУ из других регионов присутствия компании. Первая межрегиональная олимпиада школьников «ЛУКОЙЛ» прошла в онлайн-режиме с 19 по 26 апреля текущего года. По ее итогам из 576 участников из 21 региона были отобраны десять победителей, которые получили по десять дополнительных баллов при поступлении. 9 абитуриентов подали заявление в корпоративную группу строящегося филиала Пермского политеха в Когалыме.

Глубокая интеграция

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Еще одной особенностью учебного процесса является то, что все дисциплины разработаны с максимальным применением информации о деятельности ЛУКОЙЛа и всех его структурных подразделений. Для более глубокого погружения в материал лекции студентам помимо штатных преподавателей читают руководители и специалисты ЛУКОЙЛа с большим практическим опытом реализации нефтегазовых проектов, а также преподаватели базовых кафедр компании. Вовлечение работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в учебный процесс основано на достаточно строгих требованиях: учитываются наличие ученой степени и ученого звания, опыт преподавательской деятельности и работы в качестве экспертов, а также участие в значимых проектах компании.

Приемная кампания Сейчас в ПНИПУ в составе корпоративных групп на трех курсах уже обучаются 168 человек. Первые 24 студента поступили еще в 2020 году в Перми по направлению «нефтегазовое дело». В 2021 году на это направление были набраны еще 25 человек, а также 25 абитуриентов по специальности «прикладная геология». В 2022 году набор составил уже 94 человека. Заканчивать обучение и получать дипломы студенты будут в Когалымском филиале Пермского политеха. В 2023 году планируется принять еще 115 студентов.

В процессе обучения студенты смогут совмещать учебу с работой, проходить производственную практику и участвовать в разработке реальных проектов ЛУКОЙЛа. В дальнейшем у выпускников образовательного центра появится возможность продолжить обучение как в магистратуре, так и в аспирантуре ведущих университетов.

В ЛУКОЙЛе отмечают, что использование ориентированного на практику подхода в обучении даст возможность вырастить компетентных специалистов, готовых к самостоятельной работе.

Ирина Салова