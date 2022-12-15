«Хевел» ввела в Туве солнечно-дизельную электростанцию за 220 млн рублей

В Туве в селе Тоора-Хем введена в эксплуатацию солнечно-дизельная электростанция мощностью 4,65 МВт в с, сообщили в компании «Хевел». Станция обеспечивает электроснабжение нескольких населенных пунктов, в которых проезжает более 6 тыс. человек, а также санаторно-лесную школу, деревообрабатывающее предприятие и станцию спутниковой связи. «Расчетная экономия дизельного топлива по проекту в Тоора-Хем составляет 33% от текущего потребления или 614 т в год.», - сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в «Хевел», инвестиции в станцию составили около 220 млн руб. Общий объем инвестиций в проекты компании «Хевел» в Тыве превысил 320 млн руб. Ранее компания ввела в регионе две аналогичные станции в поселках Мугур-Аксы и Кызыл-Хая. «Фактическая ежегодная экономия дизельного топлива по этим проектам составила более 500 т дизтоплива в год», - уточнили в компании.

В Сибири на Дальнем Востоке проекты по строительству гибридных электростанций суммарной установленной мощностью более 60 МВт реализуются в 40 населенных пунктах. В 2020 году компания сообщила о завершении строительство солнечной генерации в Республике Алтай

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Оксана Павлова