Мухаметшин выразил сожаление в связи с упразднением Конституционного суда Татарстана

Сегодня Госсовет Татарстана принял постановление о выдаче удостоверений судьям Конституционного суда Татарстана, который упраздняется с 1 января 2023 года. Ранее депутаты приняли соответствующий закон. А Президент Татарстана Рустам Минниханов издал указ о пожизненном содержании судей. Они смогут получать до 85% от своего прежнего заработка.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявил, что сожалеет об упразднении суда, посчитав, что это приведет к «уменьшения доступности правосудия». По его словам, теперь нагрузка будут расти на правоохранительные органы, суды общей юрисдикции, прокуратуру. «Не каждый гражданин сможет поехать, чтобы защитить свои права, в Конституционный суд РФ в Санкт-Петербург»,— сказал господин Мухаметшин.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"