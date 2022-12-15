Маск подал в суд на пользователя Twitter из-за слежки

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд на владельца аккаунта в Twitter Джека Суини, который публиковал информацию о перемещениях самолета бизнесмена. Господин Маск также заявил, что любая учетная запись, раскрывающая местонахождение людей в реальном времени, будет заблокирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Aly Song/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Aly Song/File Photo, Reuters

На своей странице в Twitter господин Маск сообщил, что обратился в суд после того, как накануне в Лос-Анджелесе некий «сумасшедший сталкер» преследовал машину его сына. «Прошлой ночью за машиной с Lil X (прозвище, которое Илон Маск и певица Граймс дали своему сыну.— "Ъ") в Лос-Анджелесе последовал сумасшедший сталкер (думая, что это я), позже он перекрыл машине дорогу и забрался на капот»,— написал он.

После произошедшего Илон Маск заявил, что любая учетная запись в Twitter, передающая информацию о местонахождении людей в реальном времени, будет заблокирована, поскольку это угрожает физической безопасности пользователей. Бизнесмен добавил, что подал в суд на организации, которые поддерживали причинение вреда его семье. Их название он не уточнил.

20-летний Джек Суини, на которого господин Маск подал в суд, является владельцем учетной записи @ElonJet. Как уточняет CNN, молодой человек использовал общедоступную информацию об отслеживании рейсов для создания бота, который сообщал о перемещениях самолета бизнесмена.

Сам Джек Суини заявил BBC, что не имеет отношения к преследованию сына Илона Маска. Он также уточнил, что его аккаунт @ElonJet, у которого более полумиллиона подписчиков, был заблокирован вчера, 14 декабря. Молодой человек рассказал CNN, что год назад Илон Маск уже обращался к нему с просьбой удалить аккаунт в Twitter. По его словам, тогда господин Маск предложил ему $5 тыс., но он увеличил сумму до $50 тыс., и бизнесмен отказался.

Илон Маск купил Twitter в конце октября за $44 млрд. После этого в компании уволили половину сотрудников. Господин Маск обещал ослабить правила модерации и пересмотреть правила верификации пользователей. С самого начала сделки по приобретению Twitter бизнесмен заявлял, что намерен наконец дать ее пользователям возможность «свободно говорить в рамках закона», а не подвергаться излишней цензуре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск идет направо».

Милена Костерева