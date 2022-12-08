Власти штата Индиана обвинили TikTok в обмане пользователей

В среду, 7 декабря, генеральный прокурор штата Индиана Тодд Рокита подал два иска в суд против сервиса коротких видео TikTok. Первый иск связан с тем, что, как отмечает прокурор, TikTok рекламирует себя как безопасное приложение, подходящее для подростков от 12 лет, притом что по факту в сервисе есть много контента сексуального характера, с упоминанием наркотиков, нецензурной лексикой и т. д.

Во втором иске TikTok обвиняют в том, что он нарушил законы о защите прав потребителей, вводя в заблуждение пользователей по поводу безопасности их данных и контента. По мнению властей Индианы, утверждения сервиса о том, что китайские власти — TikTok принадлежит китайской компании ByteDance — не могут получить доступ к этим данным, вводили пользователей в заблуждение.

«Приложение TikTok представляет собой злонамеренную и опасную угрозу, беспрепятственно распространяемую среди ничего не подозревающих потребителей из Индианы китайской компанией, которая прекрасно осведомлена о том, какой вред это наносит пользователям»,— заявил господин Рокита. В исках он требует оштрафовать сервис, а также заставить изменить соответствующие нормы и практики его работы. В TikTok отказались комментировать иски и заявили лишь, что безопасность, конфиденциальность и защита своего сообщества являются главными приоритетами сервиса.

Индиана стала первым американским штатом, подавшим в суд на TikTok. В целом же американские власти довольно много внимания уделяют деятельности сервиса. Так, прокуратуры нескольких штатов в марте начали расследование влияния TikTok на несовершеннолетних. Также сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США расследует, как TikTok борется с детской порнографией.

Яна Рождественская