В Казани перевозчики могут получить компенсацию за перевозку детей мобилизованных

Казанским перевозчикам могут выдать компенсацию недополученных доходов, которые связаны с перевозкой детей мобилизованных. Это следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Отмечается, что все перевозчики для получения субсидии должны будут пройти отбор. Сумма будет определена, исходя из числа совершенных за отчетный месяц поездок детей мобилизованных, умноженного на действующий тариф для оплаты проезда билетами длительного пользования «на 100 поездок». При этом решения о выделении средств или отказе в этом будет принимать спецкомиссия.

Напомним, дети мобилизованных в Казани начали пользоваться общественным транспортом безвозмездно с 10 октября.

"Ъ-Казань"