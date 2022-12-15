Власти Крыма национализируют квартиру Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о намерении местных властей «из принципа» национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. 18 октября депутаты Госсовета республики приняли закон о возможности признания имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств, собственностью Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим»,— рассказал господин Аксенов в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе национализированных в соответсвии с законом предпритияй, глава Крыма сообщил, что они работают в штатном режиме, а работников сокращать не планируют.

«Ряд объектов проверяем, согласовываем в том числе с коллегами из ФСБ, уточняем списки учредителей, … анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по СВО, антироссийская позиция и так далее. Если видим, что это гражданин Украины, тем более работающий сейчас на власти Украины, … какое еще может быть решение? Такие люди здесь зарабатывать не должны»,— пояснил он.

При этом, по словам Сергея Аксенова, забирать имущество у граждан Украины, которые «не проявляют никакой враждебности», не будут. «Если говорить о предприятиях — таких тут максимум десяток, больше нет»,— добавил он.

2 ноября власти республики национализировали более 130 объектов, которые принадлежали украинским собственникам, в том числе крупнейший в регионе Бахчисарайский цементный комбинат и судостроительный завод «Залив», выполнявший с 2014 года многомиллиардные госзаказы Минобороны РФ.

Вчера, 14 декабря, Госсовет Крыма включил в список национализируемых предприятий имущество компании «Мегастрой». Как сообщили источники «Ъ», владельцем компании является бывший народный депутат Украины Александр Герега и его супруга Галина.

О том, как власти Крыма собирались национализировать активы недружественных стран, — в материале «Ъ» «Патриотическая экспроприация».

Милена Костерева