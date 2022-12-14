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Коммерсантъ FM
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В Крыму национализируют компанию бывших украинских депутатов

Госсовет Республики Крым включил в список национализируемых предприятий имущество ООО «Мегастрой», сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов. По его словам, депутаты внесли соответствующие изменения в постановление 2014 года «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

«Перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, дополнен объектами движимого и недвижимого имущества ООО "Мегастрой". Работа по национализации собственности украинских олигархов в Крыму будет продолжена»,— написал господин Константинов в своем Telegram-канале.

По информации источников «Ъ» в органах власти Крыма, фактически владельцами компании «Мегастрой», в собственности которой числится земельный участок площадью 20 тыс. кв. м, а также ряд нежилых зданий и помещений в селе Чистенькое под Симферополем, являются бывший народный депутат Украины Александр Герега и его супруга Галина — экс-депутат Киевского городского совета. Они также были владельцами крупнейшего строительного гипермаркета в Крыму «Новацентр», недавно экспроприированного местными властями.

В начале ноября власти Крыма национализировали более 130 объектов, которые принадлежали украинским собственникам, в том числе крупнейший в регионе Бахчисарайский цементный комбинат и судостроительный завод «Залив», выполнявший с 2014 года многомиллиардные госзаказы Минобороны РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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