Посол сообщил о росте поставок газа из России в Китай на 173%

Китай готов наращивать импорт трубопроводного и сжиженного газа из России, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, за первые 10 месяцев 2022 года поставки газа из России в Китай увеличились на 173% по сравнению с прошлым годом. Глава дипмиссии заявил, что Пекин осуждает диверсию на «Северных потоках» и против «буллинга» в энергетической сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжан Ханьхуэй

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Чжан Ханьхуэй

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«При нынешней ситуации демонстрируется новая перспектива китайско-российского газового сотрудничества. <...> Мы можем активизировать его во всех аспектах и по всей производственной цепочке. <...> Мы готовы укреплять интегрированное сотрудничество с российской стороной в области трубопроводного и сжиженного газа»,— сказал Чжан Ханьхуэй на пленарном заседании форума «Газ России 2022: Поворот на Восток» (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что КНР готова содействовать скорейшему достижению проектной мощности газовой перевозки восточной линии газопровода «Сила Сибири» и поддерживает осуществление проекта газопровода Россия—Монголия—Китай.

«Восток приветствует российский газ. На Востоке есть достаточный рынок, чтобы поместить российский газ»,— сказал посол. Он заявил, что Пекин никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией.

«Китай решительно осуждает диверсионные действия против проекта "Северный поток-2". Такие умышленные действия по уничтожению гражданских объектов неприемлемы. Китай выступает против политики буллинга, проводимой некоторыми странами в энергосекторе»,— сообщил глава китайской дипмиссии в РФ.

9 декабря был установлен исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Контрактные обязательства компании были превышены на 16,4%. Также выросли поставки в КНР российской нефти, об этом говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2021 году Россия поставила 203,5 млрд куб. м природного газа, из них около 7 млрд куб. м были отправлены в Китай. Главными покупателями были Турция, Белоруссия и европейские страны. После начала вооруженного конфликта на Украине Россия решила «развернуться на Восток».

О нынешнем спросе на российский газ читайте в материале «Ъ» «Цены на СПГ вошли в зимний режим».

Дарья Эрозбек