В Челябинске экс-участковый полиции получил срок за взятки от похоронщиков

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в получении взяток за информацию об умерших горожанах. Ему назначили условное лишение свободы на срок три года шесть месяцев с испытательным сроком три года, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что участковый уполномоченный полиции в Тракторозаводском районе в июне-июле 2020 года получил от индивидуального предпринимателя, занимавшегося организацией похорон, взятку в 14,5 тыс. руб. Сотрудник правоохранительных органов систематически передавал бизнесмену информацию об умерших челябинцах. Полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ УК РФ (получение взятки). Кроме условного лишения свободы экс-участковому назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере четырехкратной суммы взятки – 58 тыс. руб. и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на три года. Деньги, полученные в качестве взятки, конфискованы в доход государства.