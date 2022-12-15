Суд повторно рассмотрит уголовное дело в отношении уфимки, сбившей мать с ребенком

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Кировского района Уфы и отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении 28-летней Дарьи Сорокиной, насмерть сбившей 39-летнюю женщину и ее четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ДТП произошло в июле на перекрестке улиц Авроры и Перовской, когда Nissan Juke под управлением Дарьи Сорокиной сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель позже пояснила, что в момент ДТП отвлеклась, чтобы покормить своего трехмесячного ребенка.

Дарью Сорокину обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В октябре уголовное дело было прекращено Кировским райсудом Уфы из-за примирения сторон.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте