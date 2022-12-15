В Краснодаре бывшего замруководителя краевого департамента строительства будут судить за взятки

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края по обвинению в получении взяток на общую сумму 1,6 млн руб., сообщают следственное управление СКР и прокуратура края. По данным «Ъ-Юг», фигурантом дела является Кирилл Мавриди, арестованный в декабре 2021 года.

Оперативное сопровождение дела осуществляет управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По версии обвинения, господин Мавриди, который периодически исполнял обязанности директора департамента строительства, требовал от коммерческих структур взятки за общее покровительство при выполнении государственных контрактов.

В частности, чиновник обещал создать благоприятные условия работы для застройщиков и не принимать мер в случае выявления нарушений условий контрактов. Для передачи денежных средств господин Мавриди использовал расчетный счет подконтрольной ему фирмы, чиновник через посредников передавал платежные реквизиты компании застройщикам, а затем снимал средства со счета. Всего обвиняемому инкриминируют пять эпизодов получения взяток в сумме от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

После задержания Кириллу Мавриди была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время. Действиям лиц, выступавшим в качестве посредников, также будет дана юридическая оценка.

Анна Перова, Краснодар