Количество пустующих площадей в ТЦ Екатеринбурга достигает 18%

В екатеринбургских торговых центрах пустую от 7 до 18% торговых площадей. Об этом на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Ритейл: итоги года» заявила президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерия Козлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

По ее словам, в текущей ситуации страдают в первую очередь наиболее крупные торговые центры. Ситуация с районными ТЦ по уровню заполняемости улучшилась в отдельных ТЦ (например в «Алатыре»). Как рассказали представители ТЦ — в «Европе» на сегодняшний день около 3% свободных площадей. В Veer Mall сейчас заполнено 78% площадей.

Госпожа Козлова отметила, что 37,5% зарубежных компаний, арендующих площади ТЦ, приостановили свою деятельность в России, 34,4% прекратили деятельность и 28,1% проводят реструктуризацию. При этом, процессы ухода иностранных брендов с российского рынка и реструктуризация бизнеса продолжатся в следующем году.

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