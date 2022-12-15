Вдова Владимира Этуша в январе презентует в Екатеринбурге книгу о муже

Елена Этуш, вдова народного артиста СССР Владимира Этуша, в январе приедет в Екатеринбург на презентацию книги «Владимир Этуш. Старый Знакомый». Мероприятие пройдет 20 января 2023 года в книжном магазине «Читай-город», сообщил благотворительный фонд «Мемориал Романовых».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вдова Владимира Этуша Елена Этуш

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вдова Владимира Этуша Елена Этуш

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В книге собраны размышления Владимира Этуша о своей жизни, войне, театре, кино, а также воспоминания его коллег и учеников.

Актер театра и кино Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Служил в Театре имени Вахтангова. Широкую известность получил после выхода популярных советских кинокомедий «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию». Был художественным руководителем театрального института имени Щукина. Скончался 9 марта 2019 года.

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Анна Титова