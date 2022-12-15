Производитель «Роллтон» спрогнозировал рост продаж на 10% из-за высокого спроса

Корпоративный директор по маркетингу и продажам «Маревен Фуд Сэнтрал» (производит продукцию под брендами «Роллтон», BigBon) Илья Мышенко заявил, что компания рассчитывает на рост продаж продукции в России по итогам 2022 года. Ожидается, что в товарном выражении показатели вырастут на 10%.

«Мы росли и в прошлом году, растем и в этом. По нашей оценке, прирост продаж в штуках на конец года может составить около 10%. Бизнес-планы предполагают рост и в следующем году. Но его оцениваем немного более консервативно, прежде всего потому, что на рынке еще присутствует неопределенность. Но спрос на нашу продукцию есть, он стабильный»,— рассказал господин Мышенко в интервью «РИА Новости».

Илья Мышенко уточнил, что ключевым фактором роста продаж является растущий спрос среди потребителей. По его словам, в текущем году в России потребление лапши быстрого приготовления выросло до 14,6 единиц продукции на душу населения. При этом в 2021 году показатель был на уровне 13 единиц.

Самой популярной продукцией, которую производит компания, стала лапша быстрого приготовления, не нее приходится больше половины объема всех продаж, отмечает господин Мышенко, второе место занимает картофельное пюре, третье — макароны. Меньшая часть объема продаж приходится на бульоны быстрого приготовления.

Собеседник агентства рассказал, что доля новых продуктов в общих продажах находится в пределах 10%. Помимо этого, «Маревен Фуд Сэнтрал» начала развивать и онлайн-продажи, однако пока это небольшая часть в общем объеме, но из-за старта с низкой базы демонстрирует трехзначный рост, уточнил он.

Рост продаж продуктов быстрого приготовления наблюдался и в прошлом году. Так, за 11 месяцев 2021 года в России было продано свыше 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления, что на 6,1% больше, чем годом ранее. В денежном выражении показатели выросли на 16%. При этом, за те же месяцы 2020 года рост был на уровне 7,4% и 1,7% соответственно.

О том, почему продукты быстрого приготовления набирают популярность среди россиян, в материале «Ъ» «Гражданам навешали лапши».

Милена Костерева