В администрации Дзержинского района Перми проходят следственные мероприятия

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня в администрации Дзержинского района Перми проходят следственные действия. По неофициальным данным, они проводятся в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике.

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В рамках расследования, по данным источника «Ъ-Прикамье», якобы был задержан первый замглавы района Николай Ракинцев. Он курирует в администрации вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности, призыва граждан на военную службу.

В пресс-службе мэрии Перми ситуацию готовы прокомментировать позже. Источник, близкий к администрации Перми сообщил, что в следственных действиях принимает участие управление экономической безопасности краевого МВД. Задержан ли господин Ракинцев, он не в курсе..