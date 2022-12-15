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В Красноярском речном порту подвели итоги навигации

Отгрузка грузов в навигацию 2022 года началась 14 апреля и завершилась 22 ноября. Всего за навигацию обработано 755 судов. Грузооборот Красноярского речного порта по итогам завершившейся навигации составил 743 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем в 2021 году. Снижение обусловлено частичным перенаправлением грузопотоков из Красноярска в Лесосибирск из-за маловодности Енисея на участке от Красноярской ГЭС до устья Ангары.

«В условиях низкого уровня воды на реке Енисее и перераспределения части грузовых потоков на Лесосибирск коллектив Красноярского речного порта успешно справился с поставленными задачами по доставке груза в районы крайнего Севера. С учетом перенаправления потоков груза увеличили интенсивность обработки судов. Вследствие – увеличилась их оборачиваемость между портами обработки. Были организованы дополнительные складские площади для хранения и переработки грузов», - отметил исполнительный директор Красноярского речного порта Анатолий Немчин.

В 2022 году в порту продолжалось обновление техники, оборудования и модернизация технологических процессов. Выполнен плановый ремонт трех портальных кранов, произведен монтаж консольного поворотного крана. Приобретена новая техника: тепловоз, бортовой автомобиль с краном-манипулятором, два седельных тягача и самосвал, экскаватор, трактор для зачистки судов и грузовых площадок, вилочный погрузчик грузоподъемностью 32 тонны. Также контейнерный парк порта пополнился новыми контейнерами типа ИСО в количестве 1 100 ед.

Помимо этого был выполнен ремонт ряда производственных и социально-бытовых помещений с заменой внутренних инженерных коммуникаций, произведено благоустройство территории, высажены деревья.

Особое внимание традиционно уделялось промышленной безопасности и охране труда. Вот уже третий год Красноярский речной порт поддерживает показатель нулевого травматизма и занял второе место в городском конкурсе на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда.

Отметим, что Красноярский речной порт (дочернее общество Енисейского речного пароходства) – один из крупнейших в Восточной Сибири и самое крупное грузоперерабатывающее предприятие Енисейского бассейна. Его пропускная способность составляет 1,3 млн. тонн грузов в год.

В навигацию 2023 года предприятие планирует переработать порядка 900 тыс. тонн грузов.

АО "ЕРП"

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