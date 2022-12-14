Чиновник утратил доверие и кресло

В Самарской области уволили главу департамента ветеринарии Вячеслава Ильичева из-за утраты доверия. Такое решение приняла комиссия по координации работы по противодействию коррупции в регионе, которую возглавляет губернатор. Чиновник нарушил закон о противодействии коррупции, не уведомив о возможном возникновении конфликта интересов. Руководитель департамента ветеринарии в прошлом году фиктивно оформил свою дочь ветврачом в подведомственное бюджетное учреждение ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), затем его переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Фото: Правительство Самарской области
С должности руководителя департамента ветеринарии Самарской области уволен Вячеслав Ильичев в связи с утратой доверия. Такое решение приняла комиссия по координации работы по противодействию коррупции в регионе, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. Об отставке чиновника сообщили на заседании соответствующей комиссии.
«В ходе антикоррупционной проверки установлено нарушение закона о противодействии коррупции и несоблюдении государственным служащим требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в соответствии с федеральным законом»,— сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании члены комиссии отметили необходимость служащих строго следить за возможным возникновением конфликта интересов и уведомлять об этом в установленном порядке: «К сожалению, не все служащие, в том числе и руководящего уровня, соблюдают установленные требования». Вячеслав Ильичев занимал должность главы департамента ветеринарии Самарской области с 2020 года.
По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, в отношении бывшего руководителя департамента сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности — прокуратура информировала об этом правительство региона. Ранее депутат сообщал, что руководитель департамента ветеринарии в прошлом году фиктивно оформил свою дочь ветеринарным врачом в подведомственное бюджетное учреждение ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение»: «Ксения Дроженко исправно получала зарплату, но на работу не ходила. Да и не могла ходить, потому что живет в Оренбургской области».
По данному факту СУ УМВД России по Самаре возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), затем его переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По словам парламентария, это не единственный коррупционный скандал вокруг Вячеслава Ильичева: «Год назад по завышенной цене и без торгов он закупил крупную партию хлорной извести в ООО „Лидер“, где прежде работал. Недавно Ильичев „слил“ судебные разбирательства в пользу коммерсантов, из-за чего бюджет потерял 186 млн руб.». В ноябре 2020 года чиновник заключил договор с указанной компанией по цене 85 тыс. руб. за одну тонну извести, тогда как «Самарское ветеринарное объединение» закупило такую же известь за 46,3 тыс. руб. за одну тонну. Вячеслав Ильичев работал в ООО «Лидер» с декабря 2016 года по май 2017 года.