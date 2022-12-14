Чиновник утратил доверие и кресло

В Самарской области уволили главу департамента ветеринарии Вячеслава Ильичева из-за утраты доверия. Такое решение приняла комиссия по координации работы по противодействию коррупции в регионе, которую возглавляет губернатор. Чиновник нарушил закон о противодействии коррупции, не уведомив о возможном возникновении конфликта интересов. Руководитель департамента ветеринарии в прошлом году фиктивно оформил свою дочь ветврачом в подведомственное бюджетное учреждение ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), затем его переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Самарской области Фото: Правительство Самарской области

С должности руководителя департамента ветеринарии Самарской области уволен Вячеслав Ильичев в связи с утратой доверия. Такое решение приняла комиссия по координации работы по противодействию коррупции в регионе, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. Об отставке чиновника сообщили на заседании соответствующей комиссии.

«В ходе антикоррупционной проверки установлено нарушение закона о противодействии коррупции и несоблюдении государственным служащим требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в соответствии с федеральным законом»,— сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заседании члены комиссии отметили необходимость служащих строго следить за возможным возникновением конфликта интересов и уведомлять об этом в установленном порядке: «К сожалению, не все служащие, в том числе и руководящего уровня, соблюдают установленные требования». Вячеслав Ильичев занимал должность главы департамента ветеринарии Самарской области с 2020 года.

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, в отношении бывшего руководителя департамента сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности — прокуратура информировала об этом правительство региона. Ранее депутат сообщал, что руководитель департамента ветеринарии в прошлом году фиктивно оформил свою дочь ветеринарным врачом в подведомственное бюджетное учреждение ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение»: «Ксения Дроженко исправно получала зарплату, но на работу не ходила. Да и не могла ходить, потому что живет в Оренбургской ­области».

По данному факту СУ УМВД России по Самаре возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), затем его переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошен­ничество).

По словам парламентария, это не единственный коррупционный скандал вокруг Вячеслава Ильичева: «Год назад по завышенной цене и без торгов он закупил крупную партию хлорной извести в ООО „Лидер“, где прежде работал. Недавно Ильичев „слил“ судебные разбирательства в пользу коммерсантов, из-за чего бюджет потерял 186 млн руб.». В ноябре 2020 года чиновник заключил договор с указанной компанией по цене 85 тыс. руб. за одну тонну извести, тогда как «Самарское ветеринарное объединение» закупило такую же известь за 46,3 тыс. руб. за одну тонну. Вячеслав Ильичев работал в ООО «Лидер» с декабря 2016 года по май 2017 ­года.

Ани Айвазян