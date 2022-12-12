Курьеры снижают скорость

Насыщение рынка доставки продуктов в Московском регионе и отток из столицы части активных пользователей приведет к заметному снижению темпов роста этого бизнеса. По прогнозам Infoline, в Москве и области рост оборота сервисов доставки продуктов в 2023 году снизится до 40% с более 50% по итогам этого года, а в целом по стране — до 44% с около 60%. Некоторые участники рынка на этом фоне уже возобновили региональную экспансию.

Темпы роста рынка доставки продуктов питания в Москве и Подмосковье в 2023 году замедлятся до 40%, прогнозируют в Infoline. По оценкам агентства, по итогам 2022 года онлайн-продажи продуктов в Московском регионе вырастут на 53%, до 326,2 млрд руб. год к году. На Москву и Подмосковье приходится более 50% всех онлайн-заказов еды в стране. Оборот всего российского рынка доставки продуктов в 2022 году увеличится примерно на 60%, до 600–620 млрд руб. год к году, в 2023 году — на 44%, подсчитали в Infoline.

Как отмечают в Infoline, рынок Московского региона более зрелый и уровень проникновения e-grocery здесь сопоставим с показателями стран Западной Европы. По итогам января—сентября 2022 года доставкой продуктов здесь пользовалось 6,7% жителей, а по итогам 2023 года показатель может вырасти до 8,7%. Для сравнения, в целом по России уровень проникновения e-grocery за этот период может увеличиться с 2,9% до 3,9%, прогнозируют в Infoline. Кроме того, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, на динамике рынка Московского региона сказывается отток части платежеспособного населения, которые часто были основными пользователями сервисов доставки.

По данным Infoline, 20% рынка доставки продуктов Московского региона по итогам сентября 2022 года занимает «Вкусвилл». По 10% контролируют «Сбермаркет», Ozon (включая Ozon Fresh) и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Еще 9% рынка занимает «Самокат», а 41% приходится на другие сервисы.

По словам господина Бурмистрова, заметный отрыв «Вкусвилл» от конкурентов связан с открытием компанией dark store в коттеджных поселках Московской области. Управляющий по доставке «Вкусвилл» Максим Сухиненко говорит, что доставка у сети работает в 67 городах страны, а на Московский регион приходится около 70% онлайн-продаж. По его словам, здесь компания также тестирует новые сервисы — круглосуточную доставку, экспресс и т. п.

Как говорится в исследовании Infoline, для стимулирования спроса большинство участников рынка летом активизировали маркетинговую активность, активнее расширяли портфель собственных торговых марок, а также ассортимент готовой еды для привлечения потребителей, желающих сэкономить на посещении ресторанов. По данным NielsenIQ, питание вне дома входит в тройку основных статей экономии бюджета после покупки новой одежды и развлечений вне дома. А доля товаров со скидками на онлайн-рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) превышает уровень офлайн-рынка. За август—сентябрь 2022 года промо в онлайне занимало 72% против 51% в офлайне, подсчитали в NielsenIQ.

Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, что фокус развития сервисов онлайн-доставки в следующем году продолжит смещаться за пределы столицы, где уже сформирован достаточно зрелый рынок. К примеру, «Самокат» в четвертом квартале 2022 года возобновил региональную экспансию и запустил доставку в Ставрополе, Орле, Тамбове и Красноярске. Потенциал для развития есть и у «Сбермаркета», который пока покрывает не все значимые города, считает Михаил Бурмистров. По его словам, в регионах между сервисами доставки продуктов еще достаточно низкий уровень конкуренции.

В «Яндекс.Лавке» подтверждают, что региональные рынки обладают большим потенциалом. По оценкам компании, число заказов в «Яндекс.Лавке» в регионах за исключением Москвы и Санкт-Петербурга выросло в 2,5 раза за год. Клиентская база здесь изначально ниже, чем на столичных рынках, а онлайн-доставка только набирает популярность среди жителей, отмечает представитель «Яндекс.Лавки».

Алина Савицкая