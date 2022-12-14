Парк зовут на гарантийный ремонт

Строительный заказчик Нижнего Новгорода подал в суд на АО «Группа компаний ЕКС», которое в 2020-2021 годах благоустраивало парк «Швейцария». Городские власти хотят заставить бывшего генподрядчика выполнить гарантийные обязательства по госконтракту, устранив недоделки в детском центре, площадках и дорожках парка. В мэрии довольно позднее обращение в суд объяснили тем, что давали ГК ЕКС время на гарантийный ремонт и часть замечаний компания смогла устранить за свой счет. В суде представитель подрядчика заявил, что им непонятно, о каких именно недоделках идет речь: дефектные акты им не предъявлялись, а исковые требования не конкретизированы. Возможно, судебный спор косвенно связан с уголовным делом — недавно двух сотрудников ГК ЕКС арестовали, заподозрив в хищении средств за счет укладки резинового покрытия меньшей толщины. В группе утверждают, что не отказываются от гарантийных обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На второй год после открытия обновленного парка у города появились судебные претензии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ На второй год после открытия обновленного парка у города появились судебные претензии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном арбитражном суде началось разбирательство Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС, муниципальный заказчик) с АО ГК ЕКС — генподрядчиком по благоустройству парка «Швейцария» в 2020–2021 годах. Компания выполнила крупнейший проект стоимостью 3,7 млрд руб. к 800-летию Нижнего Новгорода. В прошлом году, когда парк открылся после реконструкции, публично какие-либо претензии в адрес генподрядчика не звучали — наоборот, власти и горожане были впечатлены масштабом изменений «Швейцарии».

Однако недавно ГлавУКС подал к нему иск об обязанности исполнить условия муниципального контракта по благоустройству парка. Третьими лицами в судебный спор привлечены администрация Нижнего Новгорода и муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Швейцария». Как пояснил собеседник в мэрии, в иске речь идет об устранении недоделок, а обращение в суд вызвано тем, что часть замечаний строители устранили, а часть — отказались.

«В суд мы пошли осенью, потому что летний строительный сезон 2022 года давался ГК ЕКС для гарантийного ремонта выявленных недостатков, в том числе и тех, которые обнаружились при эксплуатации новых объектов парка», — отметил сотрудник администрации.

В основное судебное заседание юристы ГлавУКС не явились, попросив отложить заседание и уточнив исковые требования. Однако представитель ГК ЕКС Дмитрий Масленников сообщил, что из уточненных требований им также неясно, какие именно работы городской заказчик считает некачественными. «В первом требовании истец указывает на номер акта, в котором около 500 позиций и определить, какую конкретно работу он имеет в виду, невозможно. И так по всем требованиям, часть из которых не уточнена. "Закончить вентиляционные работы в хозяйственном блоке, устранить замечания по устройству плитки, устранить трещины всех покрытий дорожно-тропиночной сети" — нет номеров КС (актов о приемке выполненных работ). Cчитаем, что истцом в любом случае не доказано наличие некачественно выполненных работ — конкретных указаний на них нет», — раскритиковал ответчик требования.

Дмитрий Масленников добавил, что им в ГК ЕКС не предоставили актов о выявленных недостатках, на основании которых проводится гарантийный ремонт. Генподрядчик также сомневается в объективности экспертиз заказчика, проведенных без его участия.

Представитель МАУК «Парк Швейцария» поддержал иск ГлавУКСа, сообщив, что выявленные недостатки до сих пор не устранены. Однако подробно разъяснить конкретику замечаний юрист дирекции парка не смогла, отметив, что у них также нет актов выполненных работ — есть только реестр недостатков в части павильонов, дорожек парка, детского центра. В судебном заседании выяснилось, что администрация и ГК ЕКС как исполнитель крупного госзаказа вне судебных заседаний больше не общаются и переписку не ведут.

«У вас какая принципиальная позиция? Вы не против устранения недостатков?» — спросил у ответчика судья Сергей Щукин.

Представитель ГК ЕКС пояснил, что компания ни в коем случае не пытается откреститься от обязательств, но недостатки надо сначала четко выявить и зафиксировать их в актах.

«А мы пока даже не понимаем, чего именно от нас хочет истец», — добавил Дмитрий Масленников. От комментариев прессе стороны отказались.

В пресс-службе ГК ЕКС заявили, что их команда «несет полную ответственность за реализуемые проекты как перед жителями, так и перед нижегородским регионом». «В настоящий момент устанавливается, какие, по мнению заказчика, замечания относятся к гарантийным обязательствам, а какие являются следствием неправильной эксплуатации. Сотрудники АО ГК ЕКС не вызывались на объект для составления актов о недочетах, они составлялись в одностороннем порядке», — отметили в компании.

По сообщению генподрядчика, они также оказывают полное содействие следствию и предоставляют необходимые сведения в рамках уголовного дела. В ноябре по обвинению в мошенничестве были арестованы заместитель директора общества Роман Асабин и коллега Петр Седельников.

Следствие предполагает, что при укладке в парке «Швейцария» полотна из резиновой крошки за счет уменьшения проектной толщины покрытия могло быть похищено свыше 40 млн руб. Претензии следственных органов и судебный иск заказчика идут в одной канве разбирательства с действиями строителей. Рассмотрение требований муниципального заказчика к подрядной организации продолжится 30 декабря.

Роман Кряжев