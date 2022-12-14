Надлежащее и предсказуемое

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отчитался перед городскими депутатами в исполнении в 2022 году шести нацпроектов. Он рассказал, что финансирование федеральных программ увеличилось в 2,5 раза, до 9,1 млрд руб., и почти все они исполнены на 100%. Мэр рассказал о завершении проблемных строек детсадов, которые не удалось закончить в прошлом году, и анонсировал активное строительство муниципального жилья для расселения ветхого и аварийного фонда. Исполнение получило оценку «надлежаще». Отчет мэра единороссы решили одобрить накануне, а поддержку от областного правительства мэру перед голосованием оказал заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Гнеушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гнеушев (слева) помог депутатам понять линию правительства на отчете мэра Юрия Шалабаева (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Андрей Гнеушев (слева) помог депутатам понять линию правительства на отчете мэра Юрия Шалабаева (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В думе Нижнего Новгорода провели оценку работы администрации по исполнению нацпроектов в 2022 году. Перед отчетом на эту тему главы города Юрия Шалабаева гордуму сориентировал заместитель губернатора Андрей Гнеушев, напомнив депутатам о совместной работе над нацпроектами всех уровней власти. «С учетом нагрузки, которая возложена на Нижний Новгород во всех сферах народного хозяйства, город действительно достойно выполнял и выполняет нацпроекты. Мы считаем, что нацпроекты реализуются достойно и успешно», — доложил Андрей Гнеушев.

После такого вступления Юрий Шалабаев отчитался о росте бюджетных ассигнований на исполнение шести нацпроектов: в годовом выражении их финансирование увеличилось в 2,5 раза, до 9,1 млрд руб. «Объем ассигнований в 2022 году сопоставим с общим объемом средств, которые были потрачены на реализацию нацпроектов в 2019–2021 годах, когда было израсходовано чуть более 10 млрд руб.», — подчеркнул мэр.

По его словам, увеличение финансирования позволило городским властям расширить создание новой социальной инфраструктуры, начать реализацию капиталоемких инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и экологической безопасности, нарастить темпы по созданию комфортной городской среды, транспортной системы и обеспечению граждан жильем.

Глава Нижнего Новгорода рассказал о почти стопроцентном исполнении работ до конца года. Практически достроены проблемные девять детсадов, которые не были введены в эксплуатацию в 2021 году.

Как объяснил мэр, проблемы возникли из-за удорожания стройматериалов и работ, на некоторых объектах пришлось менять нерадивых подрядчиков. Два детсада на улице Верховой и Генерала Зимина уже введены в эксплуатацию. Еще два детсада получили положительное заключение Госстройнадзора, строительно-монтажные работы еще на четырех объектах полностью завершены, намечены их проверки и приемки. Единственный недостроенный пока детсад №38 в ЖК «Новая Кузнечиха» планируют завершить к 31 декабря.

Также возводятся пристрои к школам №168 и №117 на 400 и 250 мест, их обещают достроить к концу года и ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Юрий Шалабаев перешел к текущим проектам, рассказав, что по нацпроекту начали строиться две новые дороги в микрорайоне «Новая Кузнечиха», где возводится школа на 1,2 тыс. мест (ее ввод просрочил предыдущий подрядчик «Ирмаст холдинг») и трасса к ЖК «Анкудиновский парк» от улицы Академика Сахарова. На школу и дороги в бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб.

Из отчета мэра следовало, что в 2022 году 993 млн руб. потратили на ремонт 21 участка автомобильных дорог протяженностью более 23 км. Впервые в городе начали ремонтировать тротуары отдельно от проезжей части, идет замена устаревших светофоров в рамках внедрения в Нижнем Новгороде интеллектуальной системы управления трафиком. По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 31 общественное пространство и 29 дворов, а в рамках проекта «Экология» рекультивируют две крупные свалки на улице Заовражной и Московском шоссе» со стоимостью работ 216 млн руб., рассказал Юрий Шалабаев.

Особое внимание он уделил расселению ветхого и аварийного фонда с объемом финансирования 1,8 млрд руб. Всего до конца года в Нижнем Новгороде намечено расселить 1,5 тыс. граждан, свыше тысячи из них — собственники квартир, остальные — наниматели социального жилья.

Собственникам положены компенсации в виде выплат, а нанимателям обещают строить муниципальное жилье — пока по заказу города строятся два многоквартирных дома в Автозаводском районе. В 2022 году администрация стала приобретать жилье в новостройках, но депутат Михаил Иванов заметил, что граждане часто не хотят переезжать из своих районов. Юрий Шалабаев согласился и пообещал, что администрация начнет заказывать муниципальное жилье во всех районах Нижнего Новгорода. По планам очередного объединенного этапа программы мэрии предстоит переселить до 2024 года более 3 тыс. семей.

Депутаты интересовались дорогами, благоустройством, новыми навесами над входами в метро и дорожной техникой для уборки города. Все ответы мэра их удовлетворили. Зампред гордумы Евгений Костин рассказал, что единороссы накануне решили консолидированно проголосовать за оценку «надлежащее исполнение» по всем шести нацпроектам. Юрий Шалабаев поблагодарил депутатов, назвав их оценку результатом совместной работы мэрии и думы.

Владимир Зубарев