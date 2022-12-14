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Бывшее здание ресторана «Харбин» в центре Екатеринбурга выставили на продажу за 290 млн рублей

В Екатеринбург бывшее здание ресторана «Харбин» на ул. Куйбышева, 38 рядом с цирком выставили на продажу. Как указано в объявлении, объект продают за 290 млн руб.

«Здание на 95% всегда заполнено арендаторами без долгосрочной аренды, в стоимость входит здание, земельный участок 0,48 га (земля в собственности), на земельном участке оборудовано 70 автопарковочных мест», — говорится в объявлении.

Отметим, что здание выставляли на продажу в 2017 году за 220 млн руб. Китайские ресторан «Харбин» в этом здании был открыт в 1991 году. Сейчас помещения сдаются в аренду.

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