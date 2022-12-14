Постпред Ульянов анонсировал визит в Москву гендиректора МАГАТЭ Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Россию на следующей неделе или после рождественских праздников, сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. По его словам, переговоры с господином Гросси планируются в межведомственном формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Ульянов Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий Рафаэль Гросси Фото: Markus Schreiber / AP Следующая фотография 1 / 2 Михаил Ульянов Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий Рафаэль Гросси Фото: Markus Schreiber / AP

«Планируется визит Гросси в Москву, либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате»,— заявил господин Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»). Комментируя предложения главы МАГАТЭ по Запорожской АЭС (ЗАЭС), постпред заявил, что речь идет не о демилитаризации станции.

«Демилитаризация не предполагается, да и невозможно эту станцию демилитаризовать в силу того, что она не милитаризована, там находится Росгвардия, войска РХБЗ, подразделения небольшие, но не армейские структуры»,— заявил Михаил Ульянов, отметив, что компромиссы по ЗАЭС не нужны.

«Не нужно никаких компромиссов: идея защитной зоны предполагает, что никто не должен осуществлять атак с территории станции — и никто не должен нападать на атомную электростанцию»,— пояснил господин Ульянов. На этот счет может быть принята политическая декларация, как может быть обеспечен мониторинг соблюдения такой договоренности, а также географические параметры, еще предстоит определить, отметил постпред.

Рафаэль Гросси продвигает идею обеспечения безопасности ЗАЭС, в связи с чем находится в контакте с российской и украинской сторонами. В октябре президент РФ Владимир Путин принимал его в Санкт-Петербурге. В ноябре господин Гросси провел переговоры с российской делегацией под руководством главы «Росатома» Алексея Лихачева в Стамбуле.

Российские войска взяли ЗАЭС под контроль в начале военной операции. Затем, по указу российского президента, она перешла под управление «Росэнергоатома».

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Мария Федотова