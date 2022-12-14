«Синтезу» прописали модернизацию

Фармацевтическая компания «Биннофарм групп» направит 3 млрд руб. на модернизацию дочернего курганского завода «Синтез». Планируется обновить производственные цеха предприятия и технологическое оборудование, а также построить складской комплекс площадью 16 тыс. кв.м. для хаба под будущие поставки из Китая. Эксперты считают модернизацию целесообразной и отмечают, что после ухода западных производителей на российском фармрынке сложились условия для активного развития.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках модернизации обновят цеха и технологическое оборудование

Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ В рамках модернизации обновят цеха и технологическое оборудование

Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ

Компания «Биннофарм групп» (принадлежит АФК «Система») инвестирует 3 млрд руб. в модернизацию дочернего фармацевтического предприятия — курганское ОАО «Синтез». Об этом сообщают в пресс-службе организации.

В рамках проекта проведут реконструкцию производственных цехов, к которой привлекут специалистов отдела инжиниринга и проектирования государственного института лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга РФ. Запланировано обновление технологического оборудования, включая установку лиофильной сушки и запуск в эксплуатацию новой линии фасовки лекарственных препаратов.

В рамках модернизации на территории завода «Синтез» построят высокотехнологичный складской комплекс для сырья, материалов и готовой продукции, который будет разделен на пять зон с разными температурными режимами. Площадь объекта составит 16 тыс. кв.м. Сейчас завершается проектирование складского комплекса, его строительство планируется начать в январе-марте следующего года. Срок реализации проекта модернизации в компании не уточняют.

По мнению гендиректора «Биннофарм групп» Рустема Муратова, завод «Синтез» в Кургане является удобным хабом для структурированных поставок из Китая в рамках будущих проектов компании. Он отмечает, что на его базе «Биннофарм групп» формирует платформу для международного сотрудничества.

«У нас есть все необходимые опции — глубокое понимание российского рынка, мы хорошо знаем, как устроен рынок в странах СНГ, и умеем на нем работать. Думаю, что это важно, как для уходящих западных компаний, так и для китайских партнеров, рассматривающих свой приход на российский рынок»,— комментирует Рустем Муратов.

Ранее руководитель «Биннофарм групп» отмечал, что увеличение складских мощностей на территории завода «Синтез» даст холдингу дополнительную возможность расширять и наращивать объемы выпуска продукции.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает модернизацию завода «Синтез» целесообразной и своевременной.

«Модернизация позволит “Синтезу” не только обновить оборудование и улучшить складскую логистику, но и увеличить выпуск фармацевтических субстанций и медикаментов, заодно расширив их линейку»,— подчеркивает Леонид Хазанов. Эксперт отмечает, что будущий складской комплекс «Синтеза» можно будет использовать как логистический хаб в силу географического расположения Кургана, находящегося на стыке транспортных маршрутов из Китая в Россию. «Тем самым “Биннофарм групп” сможет не только расширить дистрибуцию выпускаемых медикаментов, но и обеспечить подвоз сырья из КНР как через Казахстан, так и через территорию России»,— отмечает Леонид Хазанов.

По словам эксперта, уход западных фармацевтических компаний с российского рынка пошел на пользу отечественным производителям — объем выпуска лекарственных средств в РФ за десять месяцев вырос на 17,8% к аналогичному периоду прошлого года. «Отечественные предприятия и ранее занимались замещением импортных препаратов, а складывающаяся сейчас ситуация придала им мощный импульс. Фактически иностранные игроки сами стали освобождать завоеванные за десятилетия ниши на внутреннем рынке нашей страны их российским конкурентам»,— подчеркивает Леонид Хазанов.

Фармацевтический завод «Синтез» выпускает медицинские препараты с 1958 года, является одним из крупнейших отечественных производителей антибактериальных препаратов и антибиотиков. Выручка предприятия за прошлый год составила 12,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб. «Синтез» входит в фармацевтический холдинг «Биннофарм групп», в состав которого также входят производственные площадки в трех городах Московской области и Ставрополе.

Михаил Бычков