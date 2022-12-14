Мосгордума установила штрафы за несогласованные граффити

Московская городская дума приняла закон, который предусматривает штрафы за нанесение на городские объекты несогласованных изображений и надписей. Предполагается, что это решение поможет поддерживать в надлежащем состоянии поверхность зданий в столице. За принятие закона проголосовали 28 депутатов, против — 12, сообщает «РИА Новости».

Закон подразумевает штраф для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

Неудаление несогласованных изображений предусматривает штраф для граждан от 500 до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 7,5 тыс. руб., для юрлиц — от 7,5 тыс. до 15 тыс. руб.

В середине 2018 года Мосгордума приняла закон, регулирующий правила размещения граффити на фасадах столичных домов. С тех пор нанесение на фасады городских домов надписей и наклеек «в технике граффити» должно согласовываться с мэрией, а незаконные росписи — удаляться с выставлением счета владельцу здания.

В ноябре этого года Мосгордума упростила согласование граффити в креативных кластерах.

Мария Федотова