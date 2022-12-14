Жителю Сургута дали 1,5 года колонии за организацию казино

Сургутский городской суд признал виновным местного 35-летнего местного жителя в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны по ч.2 ст. 171.2 УК РФ, сообщила пресс-служба СКР по ХМАО-Югре. С учетом признания вины и раскаяния ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как установил суд, в феврале 2021 года подсудимый вступил в сговор с тремя жителями Сургута. Соучастники арендовали помещение в цокольном этаже одного из домов на улице Привокзальная, приобрели и установили в арендованном помещении игровое оборудование. С 1 марта по 9 июля они проводили карточные игры, от которых получили более 2,7 млн руб. дохода. Отмечается, что посещать подпольное казино могли лишь их знакомые, а финансовые вопросы решались за пределами клуба.

В ночь с 9 на 10 июля 2021 года деятельность клуба пресечена правоохранительными органами, после чего подсудимый выехал за пределы округа и был объявлен в розыск. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в ту ночь с места происшествия были изъяты игральные столы, карты, фишки, записи с итогами игр. В июне текущего года объявленный в розыск мужчина самостоятельно явился в следственный отдел и раскаялся в содеянном. Остальные соучастники также признали вину.

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Диана Сунагатуллина