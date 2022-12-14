Грипп пошел на болезненный подъем

Российские регионы начинают вводить ограничения из-за вспышки свиного гриппа и ОРВИ. Так, в Санкт-Петербурге вернули масочный режим в медицинских и социальных учреждениях, а также запретили плановую госпитализацию детей. В Астрахани перевели все школы на дистанционное обучение на 10 дней. Как подчеркнул губернатор области Игорь Бабушкин, в таких количествах случаи свиного гриппа в регионе не фиксировали больше 10 лет. Эпидемические пороги по заболеваемости в Москве были превышены еще на прошлой неделе. Насколько опасен свиной грипп? И стоит ли ждать возвращения масочного режима повсеместно? Разбиралась Елена Иванова.

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Резкое повышение температуры, порой до 40 градусов, сильная головная боль, сухой кашель и насморк — это самые распространенные симптомы свиного гриппа, который чаще всего встречается у заболевших. В 2009 году штамм A H1N1 вызвал мировую пандемию: он быстро распространялся и нередко провоцировал осложнения, например, пневмонию.

Сейчас таких случаев почти не наблюдается, рассказала главный врач медицинского центра «Твой доктор» Татьяна Романенко: «Люди быстро заражаются и тяжело болеют. Однако высокая температура не приводит к развитию пневмонии, во всяком случае, на этом этапе, но лихорадка действительно выраженная».

Между тем делать прививку от гриппа уже поздно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она говорила, что запасов вакцины почти не осталось. Тем не менее в одной из частных столичных клиник такую услугу по-прежнему предлагают: «Да, записаться можно, но не во всех клиниках есть препараты. Вакцинация зарубежным "Инфлюваком" обойдется в 3,3 тыс. руб., включая прием терапевта. Есть и отечественный "Совигрипп" по той же цене».

Собеседники “Ъ FM” подтверждают, что делать прививку нужно за три-четыре недели до подъема заболеваемости, чтобы иммунитет успел сформироваться. Переболевшие свиным гриппом в предыдущие сезоны тоже в зоне риска. Хотя, по словам врачей, их организм более подготовлен к встрече с вирусом и они могут избежать тяжелого течения болезни.

Сейчас наиболее уязвимы дети, отметил заслуженный врач, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган: «Например, детям, родившимся в 2011 году, сейчас 11 лет, и они мало встречались с этим вирусом. Ведь маловероятно, что их мамы болели гриппом, а, значит, не передавали им антитела внутриутробно или с грудным молоком».

Кстати, в начале декабря 2022 года Роспотребнадзор рекомендовал школам переходить на удаленное обучение, если заболеет 20% детей. А возможны ли более масштабные санитарные меры, как при COVID-19? В этом сомневается первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко: «Любые меры ограничительного характера, например, обязательное ношение масок при отсутствии нормальной вентиляции в помещениях, где работают много людей, малоэффективны.

Какие-то единичные, выхваченные из системного подхода шаги не принесут должного результата. Думаю, что люди, которые принимают решения, об этом знают.

То есть какие-то меры могут вводиться лишь для создания впечатления, что что-то делается».

Пока заболеваемость свиным гриппом в России только растет. И, по мнению врачей, волна этого вируса спадает не так быстро, как в случае с COVID-19. Скорее всего, шансы заразиться сохранятся как минимум до февраля 2023 года.