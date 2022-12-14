В Роспотребнадзоре заявили о важности тестирования на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым проводить тестирование на грипп у всех пациентов с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). По ее словам, отечественных тестов для этих целей достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства России

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства России

Фото: пресс-служба президента РФ

«Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть»,— сказала госпожа Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Госпожа Попова уточнила, что оснащение российских больниц лабораторным оборудованием достаточно хорошее, а для проведения тестирования на грипп достаточно отечественных тестов.

«Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей»,— добавила она.

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса. Вчера, 13 декабря, ведомство сообщило об обнаружении свиного гриппа в 82 российских субъектах. Однако Анна Попова заверила, что препаратов для лечения свиного гриппа в России достаточно.

Прививочная кампания против гриппа началась 5 сентября. На конец ноября вакцинацию от гриппа прошли около 37,3% населения, от коронавируса — 53,1%. Как рассказывала глава Роспотребнадзора, в нынешнем году в России был распространен вариант гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Грипп пошел на болезненный подъем».

Милена Костерева