В Ростовской области в октябре было выдано 74,3 тыс. микрозаймов

В октябре в Ростовской области количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило74,3 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам микрозаймов в октябре немного снизилось — на 0,2% (в октябре 2021 года — 74,4 тыс.). Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй.

В целом в России в октябре было выдано 2,63 млн займов (- на 0,8%). Наибольшее количество микрозаймов оформили в Москве (141,7 тыс.), Московской области (121,8 тыс.), Краснодарском крае (94,8 тыс.), Свердловской области (91,7 тыс.) и Башкортостане (87,1 тыс.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после роста выдачи микрозаймов в мае — августе, в осенние месяцы наблюдалась тенденция к ее сокращению и стабилизации.

«Во многом это было обусловлено более консервативной кредитной политикой микрофинансовых организаций, которые в сентябре—октябре старались выдавать займы только гражданам с кредитной историей „приемлемого“ качества. Кроме того, стабилизация ситуации в микрофинансовом сегменте была связана с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки»,— отметил он.

Кристина Федичкина