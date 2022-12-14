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Прокурор попросил отправить бывшего ректора ВГТУ Сергея Колодяжного в колонию на восемь лет

В Ленинском райсуде Воронежа 14 декабря начались прения по уголовному делу бывшего ректора опорного университета Сергея Колодяжного, обвиняемого в присвоениях (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе заседания выступил гособвинитель. Он попросил суд признать Сергея Колодяжного виновным и приговорить к восьми годам колонии общего режима.

Сергей Колодяжный находится под домашним арестом. До этого он почти полтора года провел под стражей. В марте 2020 года его арестовали по подозрению в поборах с подчиненных. Уголовное дело в его отношении возбудило региональное управление СКР по материалам ФСБ. Управленца обвиняют в присвоении в 2015-2020 годах более 58 млн руб. Как считает следствие, он выписывал «необоснованные выплаты стимулирующего характера и премиального вознаграждения» более чем 180 штатным сотрудникам, а потом забирал у них деньги себе.

Сергей Толмачев

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