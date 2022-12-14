Суд заочно арестовал сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина (признан иноагентом), обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1, ст. 282.3 УК РФ), следует из судебной картотеки. Мера избрана на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Заякин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Андрей Заякин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Андрея Заякина задержали 28 августа в Москве. Против него возбудили дело за перевод 1 тыс. руб. в пользу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован), осуществленный на следующий день после вступления в силу судебного решения о признании организации экстремистской. В августе суд назначил журналисту запрет определенных действий. В октябре МВД объявило его в федеральный розыск.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «ОМОН спешил к физику год».

Лаура Кеффер