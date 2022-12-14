Депутат нашел бонус для супруги

Воронежский облсуд оставил в силе решение о заключении под стражу депутата гордумы областного центра Романа Жогова. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, он десять лет назад фиктивно устроил супругу на предприятие своего коллеги Александра Провоторова, что позволило семье незаконно получить 2,4 млн руб. После почти двух недель в СИЗО обвиняемый выразил свое отношение к уголовному делу. По его словам, инициатором трудоустройства был сам потерпевший: якобы это была стимулирующая надбавка за работу на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Жогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский облсуд сегодня, 14 декабря, оставил в силе решение о заключении на два месяца под стражу 45-летнего депутата городской думы областного центра и главу фракции «Единой России» Романа Жогова. Его жалоба, в которой он просил отпустить его под домашний арест, оставлена без удовлетворения.

Как рассказывал «Ъ», Романа Жогова отправили в СИЗО, обвинив в обмане своего однопартийца Александра Провоторова (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Десять лет назад депутат якобы уговорил коллегу фиктивно устроить свою жену Марину Жогову на возглавляемое им предприятие.

По версии регионального управления Следственного комитета России, Провоторов выплачивал ей зарплату, полагая, что средства идут на развитие реготделения ЕР, однако деньги семья оставляла себе.

Следствие оценивает ущерб в 2,4 млн руб. Супруга Романа Жогова является подозреваемой, она находится на свободе.

Обвиняемый участвовал в рассмотрении жалобы посредством видео-конференц-связи. «Заключение меня под стражу повлияло на работу сердца,— начал выступление Роман Жогов.— Жесточайший стресс вызвал постоянные сердечные боли и скачки давления. В ходе следственных действий и нахождения в изоляторе мне приходилось вызывать скорую и обращаться за медицинской помощью. Тот факт, что бабушка в 57 лет умерла от инсульта, мама — в 59 от тромбоза, а брат — в 22 года от сердечного заболевания, вызывает у меня опасения за свою жизнь и здоровье». Обвиняемый подчеркнул, что ему необходима комплексная оценка состояния сердца.

Господин Жогов говорит, что он содержится в изоляторе вместе с потерпевшим: Провоторов этой весной получил два года колонии за похожее преступление (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В суде было установлено, что в 2020 году перед выборами он получил от одного из кандидатов 1 млн руб. за покровительство, но ничего не сделал. «Как верить человеку, осужденному за мошенничество и находящемуся с 2020 года со мной в конфликте?» — обратился с вопросом к суду Роман Жогов. Он напомнил, что является единственным кормильцем в семье с малолетней дочерью, и перечислил результаты общественной работы.

В последнее время он координировал работу центра содействия семьям военнослужащих, участвующих в СВО.

«В моих действиях нет состава преступления,— считает господин Жогов.— Я признаю факт фиктивного трудоустройства моей супруги, но сделано это было не так, как указано в фабуле обвинения. Инициатива фиктивного трудоустройства исходила от самого Провоторова, которому руководство партии дало указание оформить мне стимулирующую надбавку в 20 тыс. руб. за сопровождение избирательных кампаний. Моя супруга к этому никакого отношения не имеет». Господин Жогов отметил, что подобные надбавки являются нормальной практикой для стимулирования за сверхурочную и сверхнормативную работу.

Обвиняемый заверил суд, что не намерен препятствовать следствию и готов защитить честь и достоинство своей семьи. Для этого Роман Жогов выразил готовность сложить полномочия депутата городской думы. В парламент он пришел в 2020 году, отработав пять лет в областной думе. После задержания «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

«Между политикой и здоровьем я выбираю здоровье, в том числе здоровье моей семьи, которая находится в стрессе. Здесь, в СИЗО меняются ценности и жизненные приоритеты»,— сказал Роман Жогов.

Он выразил желание дать показания по уголовному делу, чего не сделал после задержания из-за ухудшения состояния здоровья. По решению облсуда, оставившего в силе арест депутата, ему предстоит пробыть в СИЗО до 29 января.

Сергей Толмачев, Воронеж