В США предложили лишить Huawei доступа к американским банкам

В американский Конгресс внесен законопроект, который запрещает доступ к американским банкам иностранным поставщикам технологий 5G, подозреваемым и участвующим в промышленном шпионаже. Несмотря на то что в тексте законопроекта нет упоминания конкретных компаний, его авторы заявили, что он направлен в первую очередь против Huawei и других китайских компаний.

«Мы не можем позволить Huawei и Коммунистической партии Китая иметь доступ к личным данным американцев и наиболее чувствительным системам обороны нашей страны,— цитирует Bloomberg сенатора Тома Коттона, внесшего законопроект на рассмотрение.— Мы должны устранить серьезную угрозу, которую эти китайские компании представляют для нашей национальной безопасности».

Отметим, что Huawei находится под американскими санкциями с 2018 года, и всем ведомствам США запрещено использовать оборудование компании. А в октябре нынешнего года Федеральная комиссия по связи США (FCC) ввела запрет на ввоз и продажу телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE и еще несколькими китайскими компаниями, сочтя, что они представляют угрозу для национальной безопасности США.

Кирилл Сарханянц