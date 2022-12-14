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В ОЭЗ «Липецк» начали строительство завода по производству корма для домашних животных за 2,5 млрд рублей

На елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» началось строительство завода по производству корма для домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект реализует компания «Петэксперт». В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Игорь Артамонов подписал соглашение с инвестором о строительстве завода.

Открыть первую очередь производства планируется через год — в декабре 2023 года. Инвестиции в этот этап составят 2,5 млрд руб. Планируемая площадь первого корпуса завода составит 7,8 тыс. кв м, также планируется административно-бытовое здание на 1 тыс. кв. м. Проект предполагает создание более 70 высококвалифицированных рабочих мест.

В 2024 году планируется произвести 8 тыс. т сухих кормов «премиум и супер-премиум классов», в 2025 году — уже 20 тыс. т. Затем «Петэксперт» планирует построить еще два корпуса, в которых будут изготавливать влажные корма для кошек и собак. Общая мощность составит 80 тыс. т в год.

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что качественные корма с высоким содержанием мяса и натуральными ингредиентами в Росиии почти не производятся: «С помощью импортозамещающего производства в Липецкой области мы решим эту задачу». Кроме того, добавил глава региона, строить завод будут липецкие подрядчики, а сырье для корма — мясо и овощи — компания будет закупать у местных сельхозпроизводителей.

Гендиректор «Петэксперта» Дмитрий Цыпин поблагодарил губернатора и его команду «за поддержку и эффективную работу в реализации проекта». «Высокотехнологичное оборудование уже закуплено, его монтаж начнется в июне 2023 года, в октябре мы запланировали пуско-наладочные работы, а 15 декабря приглашаем на открытие производства», — рассказал глава компании.

Какие еще инвесторы по итогам ПМЭФ решили инвестировать в Липецкую область — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Вложить охота».

Александр Прытков

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