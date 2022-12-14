К Собчак подали иск на 3 млн рублей за неоплату установки каминов

К журналистке Ксении Собчак подали иск о взыскании задолженности в 3 млн руб. за установку каминного оборудования в доме. Иск зарегистрирован в Хамовническом суде Москвы, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Анна Локтева.

Истцом выступает индивидуальный предприниматель Лякишева Елена Владимирова. Заявленная в иске сумма — 3 млн 30 тыс. 671 руб. В нем утверждает, что в рамках договора нужно было установить, настроить и ввести в эксплуатацию камин на веранде, в спальне и в гостиной. Ответчик внес предоплату, но по завершению работ якобы не оплатил остальную сумму. Госпожа Собчак пока никак не комментировала иск.

Лаура Кеффер