Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кремле подтвердили планы по подготовке встречи Путина с главами новых регионов

Президент России Владимир Путин до конца года планирует встретиться с руководителями новых регионов РФ. О дате проведения встречи сообщат позднее. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«(Встреча.— "Ъ") запланирована»,— сказал Песков журналистам. Он добавил, что в Кремле известна дата этой встречи, и пообещал своевременно сообщить о ней. Других подробностей пресс-секретарь президента не привел.

О встрече главы государства с руководителями новых регионов сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме. По данным издания, Владимир Путин встретится с главами Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР 20 декабря. Первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что президент, скорее всего, обсудит с ними открытие представительств федеральных органов власти, а также планы по восстановлению инфраструктуры и вопросы безопасности.

Новые регионы вошли в состав России 5 октября. Временно исполняющими обязанности их глав назначены: в Херсонской области — Владимира Сальдо, в Запорожской области — Евгений Балицкий, в ДНР — Денис Пушилин и в ЛНР — Леонид Пасечник.

Подробнее об интеграции новых регионов в РФ читайте в материале «Ъ» «Вписаться в Россию».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...