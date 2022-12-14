В Кремле подтвердили планы по подготовке встречи Путина с главами новых регионов

Президент России Владимир Путин до конца года планирует встретиться с руководителями новых регионов РФ. О дате проведения встречи сообщат позднее. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«(Встреча.— "Ъ") запланирована»,— сказал Песков журналистам. Он добавил, что в Кремле известна дата этой встречи, и пообещал своевременно сообщить о ней. Других подробностей пресс-секретарь президента не привел.

О встрече главы государства с руководителями новых регионов сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме. По данным издания, Владимир Путин встретится с главами Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР 20 декабря. Первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что президент, скорее всего, обсудит с ними открытие представительств федеральных органов власти, а также планы по восстановлению инфраструктуры и вопросы безопасности.

Новые регионы вошли в состав России 5 октября. Временно исполняющими обязанности их глав назначены: в Херсонской области — Владимира Сальдо, в Запорожской области — Евгений Балицкий, в ДНР — Денис Пушилин и в ЛНР — Леонид Пасечник.

Подробнее об интеграции новых регионов в РФ читайте в материале «Ъ» «Вписаться в Россию».

Дарья Эрозбек