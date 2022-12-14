«Ведомости» сообщили о подготовке встречи Путина с главами новых регионов 20 декабря

Президент Владимир Путин может встретиться с главами Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик 20 декабря. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три источника в администрации президента и в Госдуме. Судя по сайту Кремля, последний раз президент виделся с главами регионов в день подписания договора об их принятии в состав России — 30 сентября.

Первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий, отвечающий в Госдуме за связи с ЛНР, подтвердил, что такая встреча планируется. Однако, по его словам, дата ее проведения зависит от графика президента. Господин Водолацкий утверждает, что президент, скорее всего, обсудит с ними открытие представительств федеральных органов власти, а также планы по восстановлению инфраструктуры и вопросы безопасности.

5 октября Владимир Путин назначил Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо временно исполняющими обязанности новых регионов. В тот же день президент подписал закон о вхождении новых территорий в состав России. 19 октября президент ввел в четырех новых субъектах военное положение. Полномочия по реализации военного положения получили главы этих регионов.

Подробнее о том, как будет проходить управленческая интеграция новых субъектов,— в материале «Вписаться в Россию».

Анастасия Ларина