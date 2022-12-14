Месси заявил, что ЧМ в Катаре будет последним в его карьере

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сообщил, что больше не будет принимать участие в чемпионатах мира. ЧМ в Катере станет последним в его карьере.
Лионель Месси
Фото: Kai Pfaffenbach , Reuters
Вчера, 13 декабря, сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счетом 3:0 и вышла в финал ЧМ. Он пройдет 18 декабря, соперником аргентинцев станет победитель матча между командами Франции и Марокко.
Месси сказал, что очень рад выходу своей команды в финал ЧМ. «Заканчивается мое путешествие на чемпионаты мира, я сыграю свой последний матч в финале»,— заявил футболист, которого цитирует портал Ole.
Подробнее о победе Аргентины — в материале «Ъ» «Лионель Месси добежал до финала».