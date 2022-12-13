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Коммерсантъ FM
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Аргентина обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022

Встреча сборных Аргентины и Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре завершилась победой аргентинской команды со счетом 3:0. Аргентина выходит в финал турнира.

Голы забили следующие футболисты аргентинской сборной: Лионель Месси (34-я минута, с пенальти) и Хулиан Альварес (39, 69). Месси стал рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира в составе сборной Аргентины, забив 11 мячей в 25-ти матчах пяти мундиалей.

В финале турнира Аргентина сыграет с победителем завтрашнего матча между Францией и Марокко. Матч начнется в 22:00 мск и пройдет на стадионе «Аль-Байт».

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Лионель Месси добежал до финала».

Андрей Сапожников

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